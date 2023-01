Son tiempos de grandes desafíos, el presidente brasileño Lula Da Silva llegó a la Argentina a días de asumir su tercer mandato. Este es el primer viaje en el que se embarca el mandatario tras los incidentes ocurridos en Brasilia a principios de enero. La visita, busca acelerar el comercio bilateral con empresarios de nuestro país.



En términos de comercio bilateral, los exportadores brasileños se encuentran molestos por las innumerables trabas a las que se los someten para enviar sus productos hacia Argentina (licencias que no salen, plazos de 6 meses para cobrar sus exportaciones, etc.) y los importadores argentinos manifiestan su desencanto por no poder importar los insumos necesarios para poder continuar con las distintas producciones.



Además, el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) no está funcionando bien. Por eso, los empresarios argentinos están preocupados. Transportistas internacionales con merma considerable de cargas, despachantes de aduanas e importadores caminando horas y horas detrás de una SIRA, con el costo administrativo que ello significa.



También la propuesta de una moneda común, que no cayó bien en Brasil. La sensación de nivelar para abajo o financiar a un país sin dólares es un tema muy problemático entre los empresarios.



Otro de los temas a tratar tiene que ver con las infraestructuras bilaterales, como los puentes y pasos fronterizos, algunos en pésimas condiciones. Atender, por ejemplo, las obras del puente internacional entre Paso de los Libres /Uruguaiana, es otro gran desafío y un tema urgente a resolver.



En fin, existen gran cantidad de problemas: restricciones, mal funcionamiento del SIRA y temas de infraestructura, entre otros. Temas que deben resolverse de manera urgente porque están perjudicando fuertemente al comercio bilateral.



Ojalá que la visita de Lula nos traiga grandes oportunidades. Recordemos que, para Argentina, Brasil es el principal socio del Mercosur. En gran desafío de hoy, es el del consenso.



Por Delia Flores

Empresaria logística, especialista en Mercosur y Comercio Exterior.