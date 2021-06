Señor director:



Con motivo de haberse recordado el Día de la Poesía deseo compartir con los lectores lo siguiente:



Es el Día de la poesía/ me lo recordó mi amiga/ y yo pensé -debo escribirle!/ Sí, escribiré a La poesía!...:



Por tí me elevé a los cielos/ dejando rutina, ingratitudes/ penas.. // Contigo, cuando aprendí tu vuelo/ hablé con Jesús! hoy,/ es mi eterno compañero.// Me tomaste de la mano/ a encontrar la soledad/ que me habla suave.../con idioma de las flores/ el léxico de los pájaros/ o traduce el clamor de las olas...// ¿Y cuando me susurraste/ mirando aquel cielo/ frases bellas de la luna?/ o del sol escondiéndose al crepúsculo..// Me detengo, sería muy largo/ seguir escribiendo de poesía/ pues toda la realidad/ puede vestirse con ella.// ¡Tiene la magia infinita/ de transformar en belleza/ cubrir de humanidad/ aconsejar cosas buenas/ (al hombre perdido/ en esta tierra gris, sin sentido)/ da color a la vida/ alegría, emociones/ Solo se logra con ella/ ¡La poesía!



Beatriz del Alba

Poetisa