Señor director:



En la capital de la provincia hay conductores que siguen estacionando mal y en cualquier lugar, como es el caso de la avenida Libertador, en la puerta de un centro comercial. Haciendo uso del viejo lema: "Una imagen vale más que mil palabras, se puede ver en la foto un taxi estacionado en zona para discapacitados; delante un auto particular en la parada de taxis; más adelante un taxi ubicado en el paradero, aunque el cartel no cuenta con las licencias habilitadas; siguen las infracciones y se ve a una camioneta estacionada en un lugar reservado para ascenso y descenso de escolares cuando la escuela (Colegio Modelo) está enfrente. Las irregularidades no terminan allí. Se debe agregar el camión de caudales que retira dinero del San Juan Servicios el cual estaciona en doble fila. Completa la desordenada imagen motos de una cadena de delivery, que al mejor estilo hacen equilibrio circulando en contramano y a veces por la misma vereda para retornar a su parada que está en Libertador y Perito Moreno, vereda Sur. Es de esperar que las autoridades correspondientes ordenen de alguna manera el estacionamiento en esta como en otras zonas de denso tránsito vehicular.