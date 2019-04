Señor director:



El día 23 de abril tenía turno a las 13 horas en PAMI, Sanatorio Santa Clara. Allí debía realizar un examen ginecológico de rutina. El médico llegó a las 15,15 y comenzó a llamar a las pacientes por intermedio de la mujer que ya había sido atendida. Al ingresar a su consultorio me preguntó el motivo de la consulta. Le doy a conocer que me había realizado estudios de mamas y que completaba con el ginecológico que debía realizar él. Me responde que a mi edad (63), no debo hacer esos estudios porque no hay riesgos. A lo que le respondo que mi abuela se le declaró cáncer a los 82 años hasta que falleció a los 87, sin metástasis. Y, tengo conocimiento de mujeres que a esa edad han contraído esa enfermedad; pero no por negligencia. Luego me dirigí a la secretaria privada del Dr Mattar, donde dejé la constancia de mi queja, de este profesional del que dudo de su idoneidad y desmerece la actuación digna que ejercen los médicos de la provincia. El profesional al que me refiero se llama Heber Albarracín, quien me aclaró que es jefe de Ginecología del Hospital Rawson. Doy a conocer esta situación para que la sociedad sanjuanina y las autoridades de PAMI lo juzgue y aplique la sanción que corresponda.





Estela Beatriz Becerra

DNI 11.921.650