Señor director:



Estas palabras son para la gente del Anses San Juan . Hace unos días, mi madre fue a un turno solicitado hace un mes. Entró en tiempo y forma y se sentó esperando ser atendida. Luego de una hora y media, pregunta qué pasa que no la llaman. La persona de la ventanilla le dice "usted no confirmó al llegar y su turno se cayó''. Mi madre nunca debió asistir a esas oficinas. Siempre fue maestra rural, así que sabe de trabajo y no vive de subsidios. Es una mujer de 76 años con problemas de salud. No la atendieron y ella estuvo y esperó. Respetuosa de las consignas. Los trámites son por la muerte de mi padre. Su compañero por 60 años.



¿Hay necesidad de este maltrato? Esta falta de respeto a nuestros mayores? No es una de las señoras asiduas a planes o beneficios para vivir del gobierno. Esto no va a quedar en la nada. Y espero que quien esté a cargo de esta repartición piense que sus mayores un día pasarán por esto.