Señor director:



Todos sabemos que la educación como tantas cosas en nuestro país, no funcionan bien desde hace mucho tiempo. Siempre se dice que los padres debemos acompañar en las tareas educativas a nuestros hijos. Pero no se tiene en cuenta las situaciones de cada persona y familia en particular. En estos días, las quejas abundan por las clases semi presenciales y el dejar por sentado que los padres, en especial las mamás, somos o tenemos la misma preparación académica que las maestras y docentes en general. Precisamente, las maestras son profesionales formadas para brindar conocimientos a los alumnos, de una manera especial debido a su formación. Esto nos lleva a reflexionar que muchas madres podremos tener educación, pero ya no es la misma forma en la que aprendimos en la escuela primaria. Por otra parte, en muchas escuelas, hay cursos en los que la cantidad de alumnos no llega a 20. Sin embargo, los dividen en dos grupos y los hacen ir a la escuela semana por medio. Es decir, que seguimos con el trajín de recibir tareas de manera virtual, sin que los niños hayan recibido las explicaciones en el aula. Esto no puede seguir así. El Ministerio de Educación de la provincia es absolutamente responsable de las consecuencias negativas que estos protocolos tienen sobre los alumnos. Es de esperar una pronta solución al tema, porque en muchas escuelas de San Juan hay quejas al respecto y la comunidad educativa en general está muy enojada.



Sandra Molinari

DNI 13.335.276