Señor director:

El 4 de abril de 1968 fallecía Martin Luther King, pastor estadounidense, activista del movimiento por los derechos civiles para los afroestadounidenses, además de ponerse al frente en numerosas protestas contra la Guerra de Vietnam. A fines de marzo de 1968, fue a Memphis para apoyar a los basureros negros, en huelga desde el 12 de marzo en busca de una mejora salarial y un mejor trato. A los afroamericanos se les pagaba U$S 1,70 por hora, pero no cobraban cuando no podían trabajar por razones climatológicas, al contrario de lo que se hacía con los trabajadores blancos. Ese 4 de abril salió al balcón del hotel en que se encontraba para hablar con un músico callejero, en momentos en que un segregacionista blanco le disparó, y la bala ingresó por la garganta. Una hora después, murió. Tenía 39 años.



Isabel Monteagudo

DNI 7.927.502