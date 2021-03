Señor director:



No sé si es una cuestión de apreciación, pero a medida que recorro distintas calles de nuestra ciudad observo que la construcción está adquiriendo cada vez un mayor impulso. He podido comprobar que en calles con un gran potencial se están construyendo edificios de departamentos, salones comerciales y locales diversos, cuando no son los propios particulares los que están realizando mejoras o trabajos de refacción a sus viviendas.



Creo que esto es muy positivo y que hay algo que está promoviendo esta actividad, a pesar de que el país no esté pasando por un buen momento. Tal vez sea lo conveniencia de "invertir en ladrillos" como se dice habitualmente o que la gente quiera cubrirse de la inflación dándole valor a sus inmuebles.



Sea lo que sea, esto le está dando trabajo a mucha gente y, lo que es más importante, esto es un trabajo genuino y a la corta se verá reflejado en que la ciudad sigue creciendo.

Eduardo Carlos Mingolla

DNI 16.027.862