Curriculum Vitae: relación de los títulos, cargos, datos bibliográficos etc., que califican a una persona, sobre todo a aquellos que están desocupados y buscan trabajo. Y precisamente días pasados estando en un cyber, (lugar en donde ya tienen preparados estos formularios), y esperando mi turno para ser atendido, tuve que esperar más de la cuenta, algo que viene sucediendo, cada día, un poco más. Pregunté el porqué de la demora, y la respuesta fue que mucha gente viene a que le llenemos y enviemos el C.V. Noté que esta gente es de distinas edades y sexo. Todas solicitando trabajo o buscando un trabajo mejor remunerado.



Esto hace notar que la falta de trabajo, sobre todo jóvenes, ha crecido bastante o que la desocupación se ha incrementado, por más que no se quiera reconocer. Un mini sondeo que hice, dio como resultado que por día, no son menos de 6 personas que llenan el C.V., que un 70% son varones, que las edades en la mayoría es de 18 a 25 años, que la mano de obra ofrecida es sin mucha experiencia, que falta capacitación, que antes de los seis meses las empresas los dejan cesantes para evitar ponerlos en regla. Además que todos estos comprovincianos, no está con planes sociales, que casi todos viven de "changas'' de todo tipo, y algo notable, sobre todo los jóvenes, es que presentan un certificado de antecedentes "sin antecedentes''. Y, también todos dan su número telefónico de su celular y no de un fijo.



Las largas colas que se producían cuando un aviso salía publicado solicitando empleados, ya no se ve, pues el Curriculum Vitae enviado a través de correos electrónicos achicó estas pérdidas de tiempo. Datos para tener en cuenta.