Señor director:

Me dirijo a usted con la preocupación de la mayoría de los sanjuaninos por el estado de la arboleda pública. Cientos, por no decir miles de ejemplares están secos o enfermos a causa de no ser regados como estos seres vivos lo requieren para vivir. Creo que se debe solicitar por parte de las autoridades provinciales una reunión urgente entre gobernador e intendentes para tratar un tema que, al parecer carece de importancia política, pero que es de alta importancia para toda la comunidad. Nuestras autoridades deben emplear estrategias para regar todos los árboles en el Valle de Tulum y los demás valles sanjuaninos. Es más, reforestar y multiplicar ejemplares autóctonos y aquellos que se puedan adaptar al suelo y clima. Es cuestión de vida o muerte.



Romualdo Sánchez

