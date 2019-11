Señor director:



Con esta carta quiero sumarme a los miles de rawsinos que anhelamos un departamento más forestado y verde, para cambiar esa imagen gris que siempre nos acompaña. Durante las pasadas elecciones no escuché a ningún candidato hablar sobre este tema que no pareciera tan importante. Pero que cada día toma mayor dimensión debido al calentamiento global y el consecuente cambio climático. Las nuevas autoridades electas deberían tener este tema en agenda. Y, no es un tema menor ni antojadizo. Los habitantes de Rawson somos muy castigados por el implacable sol de primavera y verano. Si bien es cierto que hay barrios con árboles, también es real que hay muchos lugares con ejemplares enfermos y otros secos, a punto de caerse, como también hay zonas en las que no hay árboles. Cabe acotar que cuando se entregan barrios nuevos algunas veces les colocan ejemplares de moreras. Pero esto es un peligro porque se levantan las veredas y terminan perjudicando a la población. Por lo tanto es necesario plantar árboles que se adapten a esta geografía.



Lucrecia Gómez Riarte DNI 13.37.387