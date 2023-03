Señor director:

Soy lector de DIARIO DE CUYO y siempre veo que se tratan los temas que ayudan a mejorar nuestra sociedad. Es por eso que quiero comentar lo que vi ayer a eso de las 8 de la mañana en Paula Albarracín de Sarmiento casi Sargento Cabral (ex Coll) en Capital. Allí, 3 ciclistas, dos hombres y una mujer, intentaban pasar entre los señalizadores viales que están dispuestos uno al lado del otro guiando el tránsito hacia una de las bocacalles. Estos ciclistas esperaban que bajara el tránsito para cruzar entre esos señalizadores, en vez de circular unos metros hasta la rotonda y seguir el rumbo deseado. Pero, no conforme con esto, uno de ellos rompió uno de estos objetos colocados para no cruzarse de carril. Esta múltiple esquina necesita de una vez por todas, derivadores bien hechos para que estas cosas no ocurran. Igualmente, cámaras de seguridad para identificar a las personas que arriesgan sus vidas y la de los demás, comportándose de manera impropia como negligente.



Carmelo Sacchi

DNI 9.474.183