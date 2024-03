Señor director:

En esta temporada de verano recorrí distintos puntos turísticos de la provincia. Algo que me llamó la atención fue que habían muchos animales domésticos abandonados, como perros y gatos. Lugares como la Difunta Correa (Caucete), Cefernino Namuncurá (San Martín), la zona del Jardín de Los Poetas, (Rivadavia) y tantos otros lugares. Es de lamentar que los ciudadanos no toman conciencia de lo que es un ser vivo, en este caso mascotas. Hay que evitar el abandono de animales y concientizar en la donación, como así también en la esterilización de estos animales, con el fin de evitar su multiplicación. Debemos cuidar a los animales y no abandonarlos bajo ningún argumento.