¿Cuál será la razón por la cual determinados jóvenes parecen estar transitando una crisis existencial profunda? Por supuesto, es propio de la juventud atravesar momentos de crisis. Pero hoy, preocupan marcadamente ciertos acontecimientos, que están convocando al sector de la salud, pública y privada, y a la sociedad en general, a analizarlos y debatir sobre ellos. Son un llamado de atención. Tal vez nos habla de carencias, faltas de amor, de comunicación, de objetivos de vida, de tener metas claras.



ATAQUE A LA FAMILIA TRADICIONAL

El Gobernador llamó a poner una "mirada intrafamiliar" sobre el tema, para entender sus causas. El ataque a lo que se conoce como "familia tradicional" ha sido tan abrumador, que la idea de matrimonio se está diluyendo. Curiosamente, hay estudios que focalizan esa tarea, en determinadas ideologías que culpan a la institución del matrimonio, por ejemplo, por la existencia de la propiedad privada, que esas ideologías pretenden exterminar. Y de este modo, alcanzar el objetivo de instalar un régimen de propiedad común de bienes y cosas, bajo la supervisión de un poder superior que sabrá administrarlos convenientemente. Que vendría a ser el Estado.



EL PATRIARCADO

Generalmente se comienza este ataque a la propiedad, condenándola como expresión de dominio de la clase propietaria, y supliendo la idea de matrimonio, de familia, se extinguirá la necesidad de poseer un terreno, una vivienda propia. Que es el objetivo común de todo recién casado. Pero no solo desde esa perspectiva se somete a escarnio la idea de familia. También la mala nota lo da la creencia de que la familia, el matrimonio, consolida el "patriarcado", que consagraría la prevalencia del marido por sobre su mujer. Esta se sometería así a ser una especie de esclava, atada al deber de tener hijos, cuidarlos, alimentarlos, y renunciar a tener vida propia. Mientras el marido, que sale a trabajar, se desentiende de esas labores, goza de libertad, se relaciona socialmente y es, en definitiva, el "macho protector" que sojuzga a de su mujer. Esta especie de salvajismo del hombre, termina por degradar a esta por lo cual no queda otro camino, para liberarse, que abandonar la idea de contraer matrimonio.



MODERNIDAD LÍQUIDA

De a poco se ha ido conformando lo que el sociólogo y filósofo polaco Zygmunt Bauman llamó "modernidad líquida". En su obra, nos presenta cinco conceptos básicos que serían de importancia en las actuales condiciones humanas: emancipación, individualidad, aprovechamiento propio de tiempo/espacio, trabajo y comunidad. En esa sociedad líquida todo aquello que se presume sólido o estable, está en vías de extinción. Son líquidas, inconsistentes, las relaciones que se establecen en esa modernidad. Como nada es para siempre, ¿para qué tener hijos? por ejemplo. Los hijos, en este pensamiento, obligan a su atención, con el costo de postergar la propia satisfacción. Los padres que vienen de esa "modernidad líquida" ven que la vida pasa y tarde se preguntan, ¿qué hice por mí? Conclusión, "mejor no me caso, no tengo hijos, huiré de los compromisos". Por lo tanto "no necesito casa propia". Subliminalmente, ese sujeto, estará consolidando el gran proyecto de la ideología extrema, que persigue el exterminio de la propiedad privada.



ONDA LÍQUIDA

Otro aspecto que se suma a esta "onda liquida", libre de compromisos, es el auge de los varones que deciden hacerse la vasectomía, antes de arriesgarse a engendrar. Es un fenómeno creciente y así lo indican las estadísticas públicas de salud. Este fenómeno llegó hace tiempo a Europa, donde la juventud es cada vez más escasa y la tasa de natalidad muy baja. La convocatoria a poblar determinadas regiones, con casa incluida, revela la carencia de la fuerza trabajo que dan los jóvenes. En ese ambiente líquido que privilegia la satisfacción individual, los progenitores que se dedican a ellos mismos, que puede ser muy saludable, pero al no guardar una equidistancia con los requerimientos del niño, el sentimiento de abandono, de menosprecio, de sentirse desvalorizado, está a un paso.



No cuestiono la libertad de los seres humanos a decidir. No está prohibido vivir libre de responsabilidades. Solo son ensayos de respuestas a aquellos interrogantes. Pero que fue criado en una de aquellas familias tradicionales, y orgulloso de la educación que le dieron sus padres. No abundaban, como ahora, estos conflictos que impulsan a decisiones que no tienen retorno por parte de los jóvenes. ¿Fue mejor antes, o peor? Cada uno tendrá su interpretación. De lo que se trata es de debatir las razones y encontrar soluciones, tarea en la que está comprometida la salud pública de la provincia, siendo que e gobierno provincial ha enfrentado esta problemática de los jóvenes como política de estado, lanzando por ejemplo la Red de Abordaje Integral para la Prevención del Suicidio.

Por Orlando Navarro

Periodista