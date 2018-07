Señor director:



A través de este medio quiero llegar a la Federación de hockey sobre patines; la ministra de Salud Pública y al director de Deportes de la provincia para señalarles que en San Juan se está jugando el Campeonato Argentino de la especialidad en la categoría infantil y que no se han tomado todas las medidas de precaución correspondientes. Me pregunto, ¿por qué en la puerta de la cancha no hay una ambulancia mientras juegan los niños? ¿Por qué no se juega en el hermosos estadio cerrado y climatizado del Parque de Mayo?



Es un campeonato argentino y hay niños de distintas provincias, ¿por qué no velan por su seguridad y salud?

>



Felicito el esfuerzo y sacrificio realizado por todos los papás y abuelos, para que sus hijos puedan disfrutar de este hermoso deporte.