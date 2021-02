Señor director:



En este período de pandemia, al flexibilizarse las actividades turísticas he observado un gran movimiento en la zona comprendida por los departamentos Ullum y Zonda. El gran número de lugares para pasar un día u hospedajes para pasar cortos períodos de descanso ha hecho que el tránsito vehicular aumentara considerablemente. ¿Cuál es el problema? que hay muchos tramos de los caminos que no están en buenas condiciones, o porque son muy angostos o porque su pavimento no está en buenas condiciones. Pero el mayor inconveniente es el primero. Hay muchos tramos con calles muy angostas en las que por poco los autos se rozan y puede llegar a ser muy peligroso. En la medida que toda esta zona se consolide como un sitio turístico por excelencia harán falta más y mejores caminos. Es un tema para considerar y tener en cuenta en el futuro.

Leonardo Perona

DNI 16.092.783