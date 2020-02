Señor director:



Con el correr de los años, veo como los sanjuaninos ya no nos quedamos callados, sino que tratamos de exigir que nuestros representantes elegidos por el voto, cumplan con sus promesas y también como ciudadanos, acercar propuestas para que se lleven a cabo. En este caso, yo lo hago público a través de este espacio, que este medio tradicional de la provincia como lo es DIARIO DE CUYO ofrece a sus lectores. Me refiero al alumbrado público. Es cierto que en los últimos cuatro años se ha mejorado al cambiar en algunos lugares las viejas lámparas por unas nuevas de tecnología led. Pero, esto no es suficiente. Todavía faltan cientos de calles del Gran San Juan y el resto de la provincia para reemplazar las viejas luminarias. El pedido de toda la comunidad es por razones muy ciertas: por un lado tener mejor visibilidad nocturna y por otro que sirva como medida de seguridad. Esto es así, porque los delincuentes aprovechan la oscuridad y la mala iluminación para cometer sus actos. Además, en las estaciones de otoño-invierno, la luz solar disminuye y se hace necesario más y mejor iluminación. Por eso pido a las autoridades provinciales y municipales, que por favor, trabajen en este tema a la brevedad, para evitar situaciones que atentan contra la comunidad sanjuanina.





Lionel Sánchez

DNI 8.011.784