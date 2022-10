Señor director:



Cada día vemos cómo los accidentes de tránsito se suman a la larga lista en nuestra provincia, con destrucción vehicular y sobre todo, con personas heridas o que perdieron la vida. Mucho se hace erróneamente, como el colocar distintos tipos de reductores de velocidad que lo único que se logró con eso fue provocar más accidentes, en especial de motos y bicicletas, con heridos, además de destruir el tren delantero de los vehículos como autos y camionetas. Por lo tanto, es necesario un sistema de semaforización moderno, inteligente, con información para el peatón como para el tránsito en todo el Gran San Juan. Los municipios no pueden decir que no se puede porque no hay dinero, porque todos los días vemos que gastan en cosas que no deberían ser. Hay que hacer algo por el bien común y prevenir accidentes viales como una buena medida a tomar.



Marcial Varela

DNI 6.601.271