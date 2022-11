Lionel Messi, se muestra en un edificio en Doha el 6 de noviembre de 2022, antes del torneo de fútbol de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022

A seis días del comienzo del Mundial, el capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, habló con la prensa nacional y se refirió a la posibilidad de que la albiceleste se quede con la Copa del Mundo en Qatar 2022 y a las presiones que recibe el conjunto de Lionel Scaloni para que ello ocurra.



"Si bien nosotros tenemos una ilusión grande y somos conscientes de que estamos pasando un buen momento, tenemos que ser realistas y entender que es un Mundial. Es algo muy difícil. Para nosotros, siempre fue complicado llegar hasta la Copa del Mundo e hicimos lo imposible para poder estar", dijo.



De cara a los encuentros que la Argentina disputará a partir del próximo 22 de noviembre, Messi insistió en que "cualquier detalle te puede dejar afuera y que en un partido puede pasar de todo. No siempre se da la lógica. Pero eso no quita que no vayamos a jugar con la misma intensidad y concentración de siempre", explicó.



Por ese motivo, para él es muy importante "empezar ganando. Si comenzamos con buen pie y sumamos de a tres, vamos a ganar tranquilidad para lo siguiente", dijo. Y precisó: "Hoy decimos una cosa y después pasa otra. Es por eso que hay que centrarse ahora en el primer partido".



A continuación, pidió dejar de lado las "estadísticas" y el "récord lindo", en referencia al invicto de 37 partidos con el que cuenta La Selección. "Eso no nos importa tampoco", comentó. En la misma línea, reflexionó que el equipo está preparado: "Las malas van a venir en algún momento y las vamos a pasar". Y reiteró: "Creo que vamos a estar preparados. Ojalá no sean todas malas y sigamos adelante. Pero estamos bien como llegamos, sin pensar en lo que conseguimos".



Consultado sobre si hizo alguna promesa en caso de alcanzar el sueño mundialista, Messi se sinceró: "La verdad que no soy de hacer promesas ni he hecho promesas. Simplemente, siempre pienso que Dios es quien decide. Dios sabe cuándo es el momento, cuál es el momento y lo que tiene que pasar", dijo. Y cerró: "Lo que tenga que venir, va a venir y creo que Él es el que decide".



(Fuentes: Diario Olé, La Nación)