Estados Unidos anunció el envío de sistemas avanzados de misiles a Ucrania. La nueva arma es el sistema Himars, una unidad móvil que puede hacer lanzamientos múltiples de misiles de precisión guiados. "No vamos a enviar a Ucrania sistemas de misiles que puedan impactar dentro de Rusia", aseguró el presidente Joe Biden.



Soldados rusos no quieren combatir

Un informe reveló que cientos de soldados rusos desertaron o se negaron a participar de la invasión. La información fue obtenida por documentos militares, como de desertores, cuyos testimonios fueron citados por The Wall Street Journal.



Civiles se esconden en una fábrica

Alrededor de 800 personas entre adultos y niños se esconden en varios refugios antibombas debajo de la fábrica química Azot, en Severodonetsk, que ha sido objeto de ataques con misiles rusos. Así lo informó la cadena estadounidense CNN.



Ofensiva rusa en Severodonetsk

Las fuerzas rusas concentran su ofensiva en la ciudad ucraniana de Severodonetsk, en la región oriental de Lugansk, donde en las últimas horas están efectuando distintas operaciones de asalto, según el último parte del Estado Mayor del Ejército de Ucrania.



Ataques ucranianos

Tropas ucranianas destruyeron dos barcos rusos en el estuario Dnipro-Buh, mientras que en aguas del Mar Negro y el Mar de Azov, los buques de guerra de Moscú continúan aislando el área y bloqueando la navegación civil.



Mercenarios en combate

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que el número de mercenarios que luchan del lado de las fuerzas ucranianas se ha reducido a la mitad, para situarse en unos 3.500. "Centenares de ellos fueron abatidos con armas rusas de precisión y gran alcance poco después de arribar a lugares de entrenamiento", dijo el portavoz castrense, general mayor Ígor Konashénkov.





Por agencias Reuters, EFE y Redacción DIARIO DE CUYO