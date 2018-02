Señor director:



Por primera vez escribo a un medio de comunicación. Lo hago teniendo en cuenta el prestigio de DIARIO DE CUYO y la importancia que tiene en San Juan y el resto del país. Amo el cuidado del medio ambiente. Es por eso que quiero referirme a la iluminación del Parque de Mayo, un tema del que muchos otros comprovincianos se han expresado en estas páginas como en redes sociales. Pensé que con el arreglo de los baños en ese lugar, las obras iban a continuar. Pero me equivoqué. Es por eso que me sumo a todos los sanjuaninos que reclamamos más y mejor iluminación en el parque. No sólo iluminación led en las farolas antivándalos, sino que se precisan torres de iluminación para prevenir cualquier tipo de actos delictivos. Además, resulta necesario que haya cámaras de seguridad para brindar mayor protección. Es de esperar que las autoridades correspondientes tomen este reclamo de parte de la ciudadanía, que ya lleva muchos años esperando la modernización y puesta en valor de nuestro querido e histórico Parque de Mayo.