Señor director:



Dentro de la campaña de vacunación masiva contra el Covid-19 que se está llevando a cabo en nuestra provincia, me pareció muy acertado el sistema de Auto-vac que se implementó en el Estado del Bicentenario, ya que está permitiendo a mucha gente, con el turno correspondiente, vacunarse sin bajarse de su auto o camioneta, lo que resulta muy cómodo y evita mayores riesgos de contagio por aglomeraciones. La otra versión es que desde Salud Pública se va a implementar un operativo que abarcaría casa por casa para llegar con las dosis correspondiente a personas adultas mayores que no pueden salir de su vivienda. Se trata de un gesto muy positivo ya que contempla llegar con la vacuna a gente que hasta ahora no ha podido inocularse por motivos de fuerza mayor. Esperemos que se pueda concretar y que el operativo sea exitoso.

Isabel del Carmen Quiroga

DNI 26.034.991