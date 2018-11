Señor director:



Soy sanjuanina radicado en Catamarca desde hace varios años. Cada vez que visito mi provincia natal, me gusta observar los cambios y progresos que encuentro. En una visita anterior tuve la oportunidad de ver en funcionamiento al grupo de "monitores urbanos", de la Municipalidad de la Capital. Al pasar este año, otra vez, por mi amada provincia, pude observar con agrado que se encuentran en distintos lugares, ayudando a mantener el orden del tránsito vehicular y por sobre todo, con peatones con diversas dificultades como los no videntes, aquellos que se desplazan con muletas, sillas de ruedas, padres con bebés pequeños en sendas peatonales, etc. También los veo y con mucho acierto, que están ubicados a la salida de varias escuelas cuidando el desplazamiento de los alumnos hacia las respectivas paradas de colectivos y cuidando su integridad física. También los observé conteniendo en situaciones de vulnerabilidad. Destaco y felicito a las autoridades municipales, directores, supervisores y de modo especial y particular a cada uno uno de los monitores que cumplen con dedicación sus funciones en mi querido San Juan.