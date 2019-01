Señor director:



Durante el fin de semana pasado estuve en Media Agua, villa cabecera del departamento Sarmiento. La experiencia fue terrible, con la nube de mosquitos que hay tanto de día y de noche. Si ese ataque furioso de estos insectos ponen de mal humor a los adultos, no hay que imaginar lo que provoca en un bebé, por más que se pueda aplicar repelente. Varias personas que viven en el lugar me comentaron que hace mucho que no se fumiga. Sin embargo, desde la primavera a esta parte no se fumiga. De verdad, las personas no pueden hacer su vida normal a causa de la inmensa cantidad de mosquitos. Trabajar en el campo es un suplicio como también en cualquier actividad que se lleve a cabo en el área urbana. Creo que todos los ciudadanos que viven en Media Agua, como los viajeros que pasan por la zona, estamos de acuerdo en pedir por este medio prestigioso de comunicación, ya sea a las autoridades municipales como provinciales, que por favor y a la brevedad fumiguen y creo que toda la provincia, para eliminar esta plaga de mosquitos.



Mariela Maggiolo DNI 12.903.487