Señor director:



Hace unos días pasé por Media Agua, villa cabecera del departamento Sarmiento. Grande fue mi sorpresa por la cantidad de mosquitos que había. Algunos vecinos de la zona me dijeron que la presencia de estos insectos es de todo el año y que nunca se hizo una campaña para combatirlos, debido a que la región es agrícola y que algún elemento químico podría dañar los cultivos. Esta explicación hasta me pareció poco creíble, debido a que existen químicos que no le hacen daño a las plantas. Por lo menos, las autoridades correspondientes deberían fumigar en las zonas pobladas, teniendo en cuenta a los habitantes de todas las edades que sufren las consecuencias de las picaduras de todo tipo de insectos y arácnidos. Es necesario cuidar la salud de la población y prevenir.



María de los Ángeles Rozas DNI 18.190.187