Señor director:

En la edición de ayer de este diario se ha elaborado un interesante informe sobre la cantidad de accidentes de tránsito que se vienen registrando en la provincia. Algunos son de automotores pero una gran cantidad son de personas que circulan en motos. A ellos me quiero referir y pedirles que por favor sean más concientes de la forma en que circulan. He visto a hombres y mujeres y, particularmente a los delivery, transitando a excesiva velocidad. Ellos deben considerar que las motos no ofrecen mucha protección ante un choque y que la capacidad de frenado de estos rodados no es muy efectiva. Le pido, por favor que reduzcan un poco la velocidad y que se cuiden de posibles caídas, las que suelen tener graves consecuencias.

Edgardo Elizondo

DNI 11.034.822