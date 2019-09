Señor director:



Dicen los especialistas que en tiempos de crisis es cuando la creatividad fluye en el ser humano. En especial si de querer trabajar se trata. Pues bien, en la zona de Chimbas, me llamó la atención observar a este "motoparlante'' que transitaba por calle Salta y Neuquén. Creo que le hacía la publicidad a un almacén. Lo importante y curioso también es que esta persona utiliza los medios a mano para salir a trabajar que es realmente lo dignificante para cualquier humano. La moraleja o ejemplo que me dejó esta imagen es que si uno quiere trabajar, no hace falta ir a buscar o pedir trabajo, sino que se puede ser emprendedor, buscar entre nuestros talentos, es decir, entre las cosas que aprendimos de niños o bien que alguien nos enseñe, mientras ofrecemos nuestros servicios o productos para ganar ese dinero que tanto hace falta para llevar el pan a la mesa del hogar. No hay nada que de más satisfacción que llegar al hogar, luego de haber trabajado dignamente y con la provisión diaria para la familia.





Leonardo González Mollo

DNI 15.910.463