Señor director:



Que la situación del país es mala, no es ninguna novedad. Lo peor de todo es que no hay signos de mejoría, en tanto todo se retrotrae o se achica. Un ejemplo de esto lo tenemos en el famoso turismo de Semana Santa. Nuestra provincia es un destino bastante atractivo en esta época del año, pero en esta ocasión, al menos hasta el día de hoy las reservas de hospedajes están todavía muy bajas. De no haber una recuperación en los próximos días, el movimiento interno, que es el que garantiza la circulación de dinero que sostiene la actividad, se limitará a algunas salidas no muy lejanas. En síntesis la Semana Santa será muy pobre en San Juan.



Necesitamos en forma urgente que haya una reactivación económica en el país, para que la gente pueda recuperar su nivel de gasto y hacer que todas las actividades vinculadas al turismo se desarrollen satisfactoriamente.



Marcelo Calvo Quiroga DNI 16.029.615