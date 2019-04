Señor director:



"Si me preguntan, aún no sé qué responder. Es una incertidumbre que me quita el sueño y no me deja descansar. Sobre el dolor de su pérdida, el no poder entender qué pasó? Los médicos que lo atendieron nunca fueron muy convincentes con la causa de muerte por una enfermedad que jamás dijeron lo conduciría a ella. Así de sorprendente fue su partida...



Había llegado con un preinfarto, según su diagnóstico. El sábado 13 de octubre de 2018 fue internado en unidad coronaria. Luego dijeron que era neumonía y le dieron el alta el viernes 19 del mismo mes, con una cajita de antibióticos vía oral y nada más. Pero, cualquiera podía ver que no estaba listo para salir del hospital. Incluso él mismo lo consideraba. Dos días después, el 21 de octubre, fue internado de urgencia. Pasó la noche entre sudoración y agobio por la falta de aire. Estaba agonizando en cardiología. Sé que esa noche había una médica de guardia que no entiendo por qué no lo pasó a terapia intensiva ¡Por Dios!



Cuando comenzó la actividad del sanatorio por la mañana, ya no había nada que hacer.



El lunes 22 de octubre al mediodía dejó de existir por un paro respiratorio, dejando el San Juan que tanto amaba y que nunca quiso abandonar.



Mario Pérez, artista plástico sanjuanino, reconocido como maestro, representó a la provincia y al país en el mundo.



Se fue sin explicación. Yo como madre que ha sufrido la inexplicable muerte de un hijo les dejo el mensaje de que luchen por la vida de sus seres queridos, y que ante la menos sospecha de descuido en su atención no se dejen estar. Yo vi como mi hijo se moría frente a mis ojos y no pude luchar por él...por confiar.