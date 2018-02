Señor director:



Soy Alejandro Moreno, profesor nacional de Educación Física. Me apené mucho con la noticia de la muerte del cadete de Policía de la provincia de La Rioja. Pregunto: ¿hasta cuándo vamos a permitir que personas no idóneas en la materia entrene a futuros policías? ¿Sabrán todos los factores fisiológicos que se modifican a través del entrenamiento, como por ejemplo insulina, ácido láctico, amoníaco, o los factores de control frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, deshidratación, etc? ¿Cuándo los entes encargados de controlar van a buscar profesionales en la materia y no un cadete de un año superior o en su defecto un oficial sin conocimiento de la especialidad?



Es penoso e irremediable una muerte. Pero tan penoso es que en este país, nadie tome cartas en el asunto. Sumado a esto, los institutos de Educación Física en Argentina, sacan de su curricula la cátedra "Entrenamiento Deportivo''. Entonces ¿quién piensa en los momentos que se viven con el auge de la prevención de salud a través del deporte del entrenamiento para que no sucedan más pérdidas que son irremediables? Por eso pido que en todos los lugares donde se necesite entrenamiento físico existan profesionales que estén a la altura de la circunstancias.