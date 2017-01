Señor director:



Los vecinos de calle Lateral de Circunvalación Oeste - Sur de calle Rawson y 9 de Julio, Capital, le expusimos los problemas que tenemos a la Municipalidad de la Capital. Sus autoridades nos explicaron que "vienen limpiando de afuera para adentro''.



Pero nosotros no podemos corroborar esos dichos, ya que nuestras acequias dan vergüenza al verlas tan sucias, llenas de hojas, barro podrido, cerradas, donde no circula bien el agua.



Para colmo, en el edificio de la esquina en construcción en Lateral de Circunvalación y 9 de Julio, está toda tapada y nadie hace nada por solucionar el problema.



La Municipalidad de la Capital no se hace presente nunca para limpiar esas acequias. Por otra parte, también necesitamos urgente las cloacas.