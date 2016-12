Señor director:



Hace un par de meses pude leer una nota en DIARIO DE CUYO que me impactó. El título era: "Buscan reactivar el museo de la Escuela de Enología''.



Luego de interiorizarme sobre su contenido, me di cuenta de la importancia que tiene un proyecto de estas características. Creo que es de suma importancia para todos los sanjuaninos que esta escuela tenga un museo.



Esto, debido a que es una institución creada, nada menos que por el Maestro de América, Domingo Faustino Sarmiento, hace 154 años.



Me sorprendió enterarme por medio de esta nota periodística que hayan objetos de más de un siglo con la posibilidad de ser exhibidos al público para que tengamos la satisfacción de conocer como trabajaban nuestros ancestros.



No se debería presentar una solicitud para visitarlo, sino que debería estar abierto a todo el público, sin distinciones. Menos aún si son niños y adolescentes, para que tengan esa maravillosa oportunidad de conocer la historia por medio de este museo.