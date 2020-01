La foto muestra una dj sanjuanina mezclando música electrónica con temas de las décadas de 1980 1990. Fue muy bien recibida por el público, en su mayoría familia que premió con aplausos a la artista.



Por estos días se está disputando la "Vuelta de San Juan", en ciclismo. Un espectáculo de nivel mundial cuyo epicentro está en toda la geografía provincial. A esto hay que agregarle que, como en todo evento deportivo de importancia internacional, se levantó en el Parque de Mayo un escenario donde se presentan artistas que hacen amena la tarde y noche de cada jornada de la "Vuelta". A esta zona de espectáculo se la denomina "Park Fest". En sus alrededores también hay stands gastronómicos diversos y otras actividades deportivas para niños, adolescentes y adultos. Cabe destacar que en el escenario se presentan músicos de diversos géneros musicales, cuyas presentaciones el público sanjuanino, en especial, familias completas, sigue con atención y mucho respeto, en un clima de armonía y madurez ciudadana. Esto me lleva a pensar que, aunque parezca utópico, no lo es. Siempre hay que trabajar por más y mejor. Es por eso que, debido a los comentarios de muchas personas que asistieron en estos días, me atrevo a sugerir a las autoridades provinciales, que, junto a empresas privadas, artistas y emprendedores, podrían organizar cada año, este tipo de actividades artísticas, gastronómicas y deportivas luego del 6 de enero, que se celebra lor Reyes Magos, durante todo el mes de enero, incluyendo febrero. Todo como marco para la Fiesta Nacional del Sol. Repito, quizás parezca algo desmedido. Pero, hay que tener en cuenta que las tardes como la noche de San Juan, se prestan para llevar a cabo esta clase de propuestas. Además, seamos sinceros: miles de personas no tienen la dicha de viajar en temporada de vacaciones. Es por eso que, esta posibilidad de propuestas entretenidas para promocionar a artistas locales como músicos, dj y bailarines, sería muy bien vista por los sanjuaninos. Además sería una posibilidad más de atraer turismo a la provincia, lo que generaría ingresos de divisas y ayudaría a amortizar los gastos de producción.



Ramón Ochova

Poeta costumbrista