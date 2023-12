Señor director:

La crisis económica y social que dejó el gobierno de los Fernández hizo que la ciudadanía use cada vez más la moto como medio rápido de transporte hacia el trabajo, escuelas y universidades. En ese sentido, en el centro de la capital sanjuanina puede verse los pocos lugares para estacionar motos y menos aún para bicicletas. Los boxes que hay para motos son muy pequeños y por lo general se producen roturas de espejos entre otros accesorios de las motos. Hago un llamado a las nuevas autoridades de gobierno para que en cada manzana de la zona centro y lugares públicos haya al manos una cuadra o dos medias cuadras dedicadas al estacionamiento de motos. El municipio no debe medirse por lo que recauda con el estacionamiento medido en Capital, de los cuales nunca se dieron cifras. Tiene que brindar un servicio a todo el pueblo de la provincia. Por lo tanto es menester que se tenga solidaridad con el pueblo en estos momentos de profunda crisis que no generó la sociedad, sino políticos negligentes que fundieron el país.



Ramiro Lobos

DNI 6.923.472