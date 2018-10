Señor director:



Desde las páginas de DIARIO DE CUYO, los lectores siempre apoyan el cuidado de los bienes privados como públicos. Como seguidor de este prestigioso diario, también estoy de acuerdo que hay que cuidar y cuidarnos de todo lo que atente contra el bien común. Es por eso que al leer la noticia de que el municipio de Rawson colocó juegos infantiles en mal estado en la plaza "Manuel Belgrano, de Villa Echegaray, me indigné, como todos los sanjuaninos. Eso de que se rompieron inmediatamente al ser usados por pequeños niños de jardín de infantes, nos debe llamar a la reflexión. El colocar juegos, bancos o el mobiliario que sea en un paseo público, debe ser controlado y asegurarse de que sean resistentes. Con la rotura de estos juegos, se atentó de manera negligente con la salud de los niños e incluso sus vidas. Esta vez los responsables no fueron vándalos, sino el Estado municipal. Es de esperar que se trabaje de manera responsable y no se tome a la ligera el trabajo estatal, porque todos pagamos los impuestos para mantener estas instituciones.