Señor director:



Cuando fue la crisis de 2001 y 2002, el negocio que más creció fue el de los parripollos. Había uno en cada esquina y por lo general el pollo costaba 5 pesos. Muy distinto a lo que es en la actualidad en la que se puede conseguir a unos 700 pesos aproximadamente. Hoy, el negocio que más crece y que se ve por todos lados es el de los verduleros. Pero, con la diferencia que venden a precios escandalosos. Nadie los controla, no emiten factura, todo lo venden en negro y ninguna autoridad provincial por medio de Defensa al Consumidor o municipal, hace nada al respecto. Mientras que a los comercios bien instalados, es decir, con todas las reglamentaciones vigentes, los "matan" a impuestazos. Creo que el Gobierno provincial debería tomar cartas en el asunto, ya que hoy en día, lo principal es alimentar a la familia, debido a la crisis extrema que se vive, donde la clase media ya casi no existe. No se puede permitir la especulación contra todo el pueblo de la provincia. Ojalá que esto se solucione en bien de todos los sanjuaninos.



Adela Fantaguzzi

DNI 8.845.302