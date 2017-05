Señor director:



La dispepsia nerviosa es una enfermedad muy frecuente. Más del 40% de pacientes con molestias en la "boca del estómago" (epigastrio), la padecen. La frecuencia de estos trastornos funcionales del estómago se debe a la íntima conexión que existe entre el estado psíquico y emocional de la persona y las funciones gástricas.



El cuadro clínico consiste en molestias después de cada comida, con sensación de peso y plenitud y de saciedad, a los pocos bocados. Asimismo se presenta opresión, eructos repetidos y tendencia a las náuseas. Después de las comidas aparecen dolores intensos a nivel estómago y de la región precordial (región por delante del corazón). Estas molestias están relacionadas con excitaciones psíquicas y emocionales, como estados de cólera, terror, alegría y sobre todo de angustia.



Es de notar que no hay relación ni con la cantidad ni con la calidad de los alimentos. Esto explica que en los días que el paciente come tranquilo y distraído, digiere mejor, incluso comidas indigestas.



Algunas indicaciones de la medicina naturista son, ante todo, de carácter psíquico, indicándole al paciente que o sufre una lesión orgánica, sino de tipo funcional, debido a estados psíquicos y emocionales.



Asimismo, que el paciente practique ejercicios físicos al aire libre, como caminatas, baile, paseos en bicicletas, etc. También se indica una alimentación sana y natural, como asimismo eliminar de su vida los disgustos y preocupaciones.