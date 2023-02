Señor director:

En lo que va de la temporada de verano, se han llevado a cabo y están en curso distintas fiestas populares en los departamentos de San Juan. En ese sentido, hay que remarcar algo negativo para los sanjuaninos, y es que hay comprovincianos que se abusan de la masiva concurrencia de público y cobran servicios como estacionamiento o bien comida rápida, por no decir "chatarra", a precios escandalosos. Parece que quieren hacerse millonarios en una noche o en un fin de semana. Por desgracia, muchos sanjuaninos son egoístas y se abusan del público que no sé si volverán a visitar sus localidades. Y, si bien es cierto que cada quien cobra lo que quiere, también es cierto que las autoridades correspondientes deberían estar presentes para ocuparse de inspeccionar y pedir permisos correspondientes por venta de alimentos y controlar que en esos estacionamientos temporales no hayan delincuentes que roben piezas de autos y/o motos. Debemos cuidar el turismo en cada rincón de la provincia para que vuelvan.

Florencia Babilón

DNI 7.581.263