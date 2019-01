Señor director:



Esta gente, me refiero a las autoridades de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, antes de poner los enormes floreros o macetones, ¿no previeron el curso del agua? No sólo queda horrible la mancha de agua, sino que al secarse queda todo el piso manchado (foto). Es una vergüenza, no sólo para los sanjuaninos, sino que como "dueños de casa'' sentimos vergüenza y fastidio al recibir visitas (turistas) que ven lo horrible que queda. Además, el costo del mantenimiento de las plantas y flores de esos macetones es impredecible, teniendo en cuenta que necesitan cuidado diario y esta administración no gobernará eternamente para mantener ese cuidado. Se necesita otro tipo de ornamentación. Incluso deberían colocar luces de colores como para realzar y poner en valor todo lo que hay en este lugar. Eso no es todo, con la tala de árboles, quedó al descubierto que los edificios que están al costado de la peatonal, no están acordes al lugar y deberían ser refaccionados por parte de sus dueños, al menos en sus fachadas. Son muchas cosas que no están amalgamadas a una peatonal. Pero sobre todo, no se tomó en cuenta que la mayoría de los sanjuaninos están disconformes con esta "nueva peatonal''. Que además hay otras calles y muchas cuadras donde se deberían hacer peatonales.