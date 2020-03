Señor director:



Hoy mucha gente tiene miedo a la muerte con la plaga del coronavirus, y muchos están aterrados. Pero el Señor, como tantas otras veces, reprendió a sus discípulos cuando navegaban en medio de una tormenta y les dijo "¿Hombres de poca fe, por qué tienen miedo?". Así, de esta manera, el mundo está pasando por una tormenta, pero no debemos perder la fe. La pregunta es la siguiente, si conoces a Cristo, ¿dónde está tu fe?. Si no lo conoces, ¿dónde está puesta tu fe? El Señor se levantó con autoridad y mandó a la tempestad que se calme y se calmó. ¿Por que? Sencillamente porque Él es el Señor, Dios del Universo y a Él le obedecen los mares y toda la creación. Si le obedecen los mares ¿no le obedecerá una plaga? ¿No tendrá poder para frenarla? Claro que sí, pero usted debe tener fe y creer en el Señor Dios del Universo, Él es nuestro Dios. Mateo 8:23-27 dice: "Y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca; pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: ¡Señor, sálvanos, que perecemos! Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar; y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es éste, que aún los vientos y el mar le obedecen? Por eso te decimos: No temas. En la Iglesia evangélica Eben-Ezer tenemos cubierta las 24 horas del día con oración. Oramos por tu familia, por trabajo, por tu salud y por cualquier problema que tengas, para Dios nada es imposible. Comunicate al teléfono 2644112486 y deja tu pedido de oración, con gusto oraremos por tu necesidad. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¡Dios te bendiga!