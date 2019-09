Señor director:



Desde hace un tiempo a esta parte la empresa que presta el servicio de ómnibus desde y hacia la ciudad de Caucete está faltando el respeto a los pasajeros. Cambios de horarios o de recorridos provocan la desorientación de la gente que muchas veces, en vano, espera que pase un colectivo a un determinado horario y esto no ocurre. Lo peor de todo es que cuando se logra tomar un ómnibus, éstos van repletos ya que, es lógico, si han ampliado la frecuencia la gente tiene que esperar más y los colectivos van cada vez más llenos. A todo esto hay que agregar que en horarios pico han colocado unidades con menos asientos, con lo que consiguen que vaya más gente parada. En la mañana de ayer tomé un colectivo desde Caucete a la Capital y puede contar 33 pasajeros sentados y 38 parados (Ver foto). En relación a esto último, ¿No rigen para estas empresas las mismas normativas que para el resto del tránsito vehicular? Me refiero a que mientras a los automovilistas se los sanciona si llevan más personas que la capacidad del auto o si van sin cinturón de seguridad, entonces ¿por qué a los ómnibus se les permite que lleven más pasajeros parados que sentados y sin cinturón de seguridad? También debemos tener en cuenta que el servicio directo que presta esta empresa cuenta con unidades que circulan a más de 120 km/h por una ruta que no está en muy buenas condiciones. No esperemos que ocurra un accidente para recién tomar medidas. La Dirección de Tránsito de la Provincia y la División Tránsito de la Policía de San Juan tienen la palabra.





Ernesto Hugo Mateo DNI 6.776.967