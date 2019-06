Señor director:



Desde aproximadamente las 20 horas, comienzan a verse unidades de colectivos que llegan al barrio Aramburu, Rivadavia, con las luces interiores apagadas. Es decir, fuera de servicio. Y, por lógica, ya no levantan pasajeros. Además hay que tener en cuenta que es muy temprano para quitar unidades de los distintos recorridos. Esto no es de hoy, sino que desde hace mucho tiempo, por no decir meses, quizás algunos años, que sucede esto, sin que nadie se haga cargo. El servicio de colectivos es una necesidad pública. No todos tenemos la fortuna de tener auto o moto, o bien no sabemos conducir. Por tal motivo, los micros son nuestra única posibilidad económica de trasladarnos. Por tal motivo solicitamos a las autoridades provinciales que arbitren las medidas correspondientes para que el servicio sea normal.