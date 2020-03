Señor director:



Con alegría he observado como el inicio del presente ciclo lectivo se ha cumplido, como no ocurría desde hace muchos años, con absoluta normalidad. Es muy satisfactorio ver a los niños y adolescentes con sus guardapolvos o uniformes concurrir todos los días, temprano en la mañana, o en horas de la tarde, a sus respectivos establecimientos educativos, sin la incertidumbre de no saber si van a tener clases. Pero siempre hay algo que comienza a perturbar esta normalidad, y ahora es el ya popular coronavirus. Espero que se implementen todas las medidas necesarias para evitar que este mal no llegue a la provincia o al país. Y que no nos vaya arruinar este comienzo de clases que ha sido magnífico. Por ahora habrá que tomar todas las medidas precautorias y en caso de que se detecte algún caso importado que se lo trate con la altura científica que corresponda, para así salvaguardar al resto de la población escolar.





Angélica del Carmen Vicente

Docente de Nivel Medio