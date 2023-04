Señor director:

Hace unos días fui a pasar unos días a mi querido San Juan, ya que vivo en Estados Unidos. Caminaba con mi familia por el Parque de Mayo. Mi hija, que ya tiene 25 años, me preguntó ¿por qué hay vías ferroviarias en el Parque y no hay un tren? Por las dimensiones de las vías era lógico que me preguntaba por un trencito de paseo como los que hay en otros lugares del mundo. Entonces recordé que hace ya unos 30 años que el famoso trencito del Parque dejó de existir. Eran tiempos en que había dos máquinas utilizadas en la minería que tiraban de las formaciones llenas de familias como pasajeros. El trencito viajaba despacio para disfrutar cada segundo del paseo. Las distintas escuelas que llevaban a los alumnos de excursión al principal pulmón verde de la ciudad, tenían que darse el gusto de subirse al trencito. A más de 30 años de su desaparición, sería muy bueno que las autoridades provinciales "resucitaran" a esta atracción que solía ser un imán para los turistas que llegaban a la ciudad. Ojalá vuelva el trencito al Parque y no quede en la nostalgia.



Marcelo Maciel

DNI 10.682.583