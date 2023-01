Señor director:

Apoco de haber comenzado una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Semilla y La Manzana, considerado uno de los eventos más significativos del departamento Iglesia, quiero comentar con cierta tristeza la decepción que me provocó no haber sido convocado para hacer la locución de esta celebración con la cual me siento muy identificado al haber participado en otras ediciones y haber efectuado numerosos aportes para que adquiera la trascendencia alcanzada a la fecha.



A esta fiesta, que comenzó ayer y se prolongará hasta mañana sábado 21, la llevo en el alma y puedo decir que es una de las más importantes de la provincia. Desde sus inicios fui colaborador en su organización formando parte de un grupo de jóvenes y luego del grupo cultural municipal. He sido también participe -entre otras cosas- en la iniciativa de que se le imponga un nombre al escenario mayor, de que se mencione en las publicidades a nuestros artistas y locutores como modo de reconocimiento y además en la lucha para que la fiesta se volviera a hacer en el Anfiteatro Natural "Los Manantiales''.



Por todo esto es que hago este público reclamo, esperando que el hecho de no haber sido designado no tenga ningún motivo político ni vinculación con mi tarea periodística que cumplo en el departamento.



Como amante y gestor de la fiesta no puedo dejar de desear el éxito para esta edición, pero tampoco puedo negar la decepción sufrida.



Miguel Gómez Luna

DNI 16.384.363

Villa de Rodeo, Iglesia.