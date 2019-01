Minúscula me siento

¡Impotente!

¡Tantos sueños!

¡Querer mejorar el mundo!

¡Querer despertar conciencias!

¡Y no puedo ni siquiera

repiquetear una campana!

¡Oh Dios! Nos pides

¡sean luz!, y ni en mis nietos

no sé si escuchan, como un eco

mis palabras...

Quiero que se ayuden y ayuden

Quiero que a su paso

¡dejen una estela!

Que logren brillar, no por dinero,

no solo porque son bellos.

Sino por su belleza interior.

¡Hombres de bien! Por su empuje,

¡por su distinción de persona!

¡Porque se cultivan minuto a minuto...!

porque saben dar la mano.

¡Hombres que van de frente!

¡Que tienen palabra!

Saben que hay un camino,

y no se van por atajos, ¡aunque cueste!

Que la vida tiene altos y bajadas

¡Pero tienen un Dios, que los protege!



Beatriz Albaladejo

Licenciada en Ciencias Políticas