Señor director:



La literatura sanjuanina vibra en constantes cambios y se va acercando a necesarios enfoques de estos tiempos (y también a tiempos pretéritos) con un impulso efectivo, desde hace unos diez años, volcada a un género que - aunque no absolutamente explorado - es la novela y dentro de ella, la que sucede o sucedió en San Juan. Precursora en la provincia es Nora Conte Grand con la novela descriptiva "La tercera carta'', que data de 2009 y en 2010 la autora sanjuanina Nelly Victoria Pineda Hernández escribió "El limbo del emigrante'', un relato pormenorizado del viaje a la Argentina de sus ancestros españoles, su establecimiento en San Juan con todos los sacrificios, adioses y esperanzas que son dables de imaginar y la formación de una familia en el idílico San Juan previo a la tragedia de 1944 y el resurgir luego del desastre. Más adelante en el tiempo, Paula Cardozo Lueje, en un estilo juvenil y diferente al que nos tenemos que ir acostumbrando presentó "Lágrimas de un ángel'', Lucía Ahumada realizó una novela basada en hechos reales de una niña nacida prematura, "Aunque pequeña, Gigante Antonella'' y narra allí sus progresos, venturas y desventuras siendo de capacidades diferentes lo cual también toma como temática Ida Elvira Santillán con su libro "Un ángel en nuestras vidas''. En 2019, hemos visto surgir a Sofía Catalina Robledo con "El festival de los Monstruos'', parte de una saga que espera continuar, narrada por esta chica de 16 años de edad, cuando la presentara junto a SADE. David Rodríguez ha novelado también su niñez con aquellos tópicos llenos de anécdotas infantiles y adolescentes netamente localistas en su libro "La barra'', que data de 2016. Hemos participado en el nacimiento de la novela histórica "Guayama, el rebelde que murió seis veces'', de Juan Carlos Muñoz que presentaron en la Legislatura y en estos momentos estoy - en lo personal - terminando "1944 Sobrevivientes'', una historia novelada sobre distintos personajes ante los sucesos de aquel 15 de enero de hace 75 años, que cambió la vida de los sanjuaninos para siempre y que será presentada en noviembre de este año. El viraje hacia la novela, no es algo que San Juan desconozca, sino que es un área aún no explorada en toda su profundidad y esperamos que siga creciendo en el interés de los autores.



Ada Gámez

SADE - San Juan