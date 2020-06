Señor director:



Cada vez más los sanjuaninos nos acercamos a la "nueva normalidad" que, al parecer, es la que nos va a compañar por mucho tiempo. Sólo pido a todos los sectores que sean respetuosos y que no se relajen hasta tanto no aparezca una vacuna que constituya la solución definitiva a esta pandemia. Necesitamos mantenernos unidos y no transgredir las disposiciones en vigencia para que todo lo que hemos logrado no lo vayamos a perder. Hay otros puntos del país como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el Gran Buenos Aires que no han logrado avanzar en nada y ahora están sumidos en una cuarentena extrema que les permiten muy pocas cosas. Tenemos que evitar esto y seguir avanzando hacia la restitución de todas las actividades que son propias de San Juan.



No hay nada mejor que poder hacer una vida casi normal con limitaciones que son propias de este mal que se ha adueñado del mundo.