Señor director:



Me parece que muchos coincidimos: la política debe ejercerse durante un tiempo, no tener "profesionales de la política''. Que una persona pueda dejar la política, porque tiene una profesión anterior con peso. Si no, el pesebre, la corrupción y los "navajazos'' entre ellos, se extiende. De todas formas, si sólo denunciamos el desprestigio más que merecido de los políticos, poco avanzaremos. No debemos olvidar que la política requiere, de verdad, gente nueva, que no significa utópica, pues muchas carencias de los políticos se pueden aplicar a otros ámbitos de la sociedad.