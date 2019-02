Señor director:



Necesito opinar sobre un tema que me indignó. Aclaro que la atención de los empleados fue excelente. En el año 1960 comencé a trabajar como docente y desde esa época utilicé la OSP hasta que mi esposo tenía por su trabajo una obra social privada y nunca más usé la mía. Ahora, casi 50 años después, debo ser asistida por un especialista que no recibe la obra social privada y además, por la OSP que me solicita además un plus. Mi carnet de la OSP aún lo conservaba, pero tenía fecha de vencimiento 11/99. Por lo que fui a renovarlo. Primer paso mostrar documentación y segundo paso ir a "pagar el nuevo carnet'': $100, sin tener en cuenta, no el empleado, sino el responsable de la OSP, que uno paga por años, use o no el carnet y tengo derecho por lo que pago de tener un carnet. Me entregan el nuevo carnet y veo como fecha de vencimiento la misma que la anterior vencimiento 11/99. Consulto y me responden que es un código no una fecha. Por lo que compruebo que la anterior no era necesaria renovarla y menos pagar. Señores y/o señoras funcionarias, ¿hasta cuándo nos sacarán dinero?, primero el médico que me cobra plus y segundo ustedes, por un carnet que no era necesario renovar. Pido que se sienten y conversen sobre las necesidades del pueblo y no tanto en el próximo candidato, que es lo que se ve que están discutiendo.